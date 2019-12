Erdogan praat met Tunesië over staakt-het-vuren in Libië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag met zijn Tunesische collega Kais Saied mogelijke stappen en samenwerking besproken om een staakt-het-vuren in Libië te bewerkstelligen.

Woedende Grieken

© ANP 2019

Erdogan arriveerde eerder op woensdag onverwacht in Tunis voor gesprekken met Saied, zei zijn kantoor, zonder verdere details te verstrekken. Hij is het eerste staatshoofd dat Tunesië bezoekt sinds de verkiezing in oktober van Kais Saied tot president na de Tunesische parlementsverkiezingen.Op een persconferentie met Saied zei Erdogan dat hij geloofde dat Tunesië "waardevol en constructief" kan bijdragen aan het vestigen van stabiliteit in Libië. Hij voegde eraan toe dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen. In een verklaring zei het kantoor van Erdogan dat hij werd vergezeld door zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, evenals zijn hoofd van de inlichtingendienst.Het bezoek komt op een moment dat Turkije zijn inspanningen heeft opgevoerd om deals te sluiten met landen aan de Middellandse Zee. Vermoedelijk omdat Ankara op gespannen voet staat met Griekenland over grondstoffen voor de kust van het verdeelde eiland Cyprus.Vorige maand tekende Turkije een maritieme afbakeningsovereenkomst met de internationaal erkende regering van Libië, een stap die Griekenland woedend maakte. Athene zegt dat de deal in strijd is met het internationale recht, maar Ankara zegt dat het zijn rechten in de regio wil beschermen en volledig voldoet aan de maritieme wetgeving.Als onderdeel van de uitgebreide samenwerking met Libië, een buurland van Tunesië, heeft Ankara ook een militaire samenwerkingsovereenkomst gesloten met de in Tripoli gevestigde regering van Nationaal Akkoord (GNA) van premier Fayez al-Serraj.