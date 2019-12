Gal Gadot wil omstreden boek verfilmen

De Israëlische actrice Gal Gadot wil samen met haar man, producent Jaron Varsano, het boek Borderlife gaan verfilmen.

© ANP 2019

De door Dorit Rabinyan geschreven roman, ook bekend als All The Rivers, of in Nederland als Grensleven, gaat over een relatie tussen een Israëlische, joodse vrouw en een Palestijnse man. Het boek kwam in 2015 groot in het nieuws, toen het Israëlische ministerie van Onderwijs het schrapte van de leeslijst voor scholieren. Die beslissing kwam het ministerie op felle kritiek te staan."Ik ben gek op persoonlijke verhalen die in hun eigen microkosmos grote thema's weten aan te snijden", schrijft Gadot op Instagram. "Grensleven is een prachtig liefdesverhaal dat wereldwijd moet worden vertoond."Gadot, die vanaf juni 2020 opnieuw als Wonder Woman in de bioscopen is te zien, en haar man willen het boek samen met de zender Keshet International gaan produceren. Wanneer de productie moet verschijnen, is onbekend.