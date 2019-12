Geruchtenmolen: 'Zaki, Taoussi én Jamal voegen zich weer bij de Marokkaanse bond'

Heel ver hoefde de sollicitatieprocedure van de nieuw aangestelde technisch directeur Osian Roberts niet te reiken.

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet in de Marokkaanse media lijkt de grootste voetbalautoriteit van het land verzekerd te zijn van diensten van een drietal zwaargewichten. Oudgedienden Badou Zaki, Rachid Taoussi én Fathi Jamal zouden inmiddels zelfs al hun posten toebedeeld hebben gekregen, alle drie deel uitmakend van het grotere geheel aan technisch beleid wat de (jeugd)opleiding in het Marokkaanse voetballandschap naar een hoger niveau moet tillen.Zo zou de inmiddels 60-jarige Zaki zich gaan ontfermen over het reeds opgeleverde Complexe Mohammed VI en de verschillende andere trainingscomplexen die het land rijk is. Taoussi op zijn beurt, onlangs opgestapt bij Botola Pro-formatie OCK Khouribga, moet zich op regionaal niveau gaan beraadslagen over op welke manier de opleiding wordt uitgerold. En 'last but not least' Jamal gaat op dezelfde voet door als hij aanvankelijk al deed in Rabat: voor hem is de eervolle taak weggelegd om de jeugdopleiding vanuit de bond 'overall' kracht bij te zetten.