Botola Pro: Wydad's El Haddad berispt met geldboete én schorsing

De eindverantwoordelijke van 'Les Rouges', Zoran Manojlovic, kan de aankomende twee competitieontmoetingen geen beroep doen op Ismail El Haddad. De man die momenteel leunt op twee treffers en een enkele assist uit zes optreden in het Marokkaanse hoogste niveau diende zich onlangs te verantwoorden bij de disciplinaire commissie van de bond. Zijn tenlastelegging was het opzettelijk beledigen van de supporterskern van Raja Casablanca, de huidige nummer vier van de Botola Pro. In het uit-treffen met competitiegenoot OCK Khouribga (red. 0-4 zege, 11 december jl.) wendde de vleugelspits zich tot de eigen meegereisde supporters, het lied wat hij op dat bewuste moment zong, daarvan werden de beelden massaal gedeeld op social media.Hetgeen niet veel later leidde tot de aantijging dat deze actie direct gericht was naar de aartsrivaal. In navolging hierop oordeelde de dienstdoende disciplinaire commissie woensdagmiddag met twee wedstrijden schorsing én een geldboete van liefst 20.000 dirham.- Botola Pro: 6 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- CAF Champions League: 3 optredens, 2 doelpunten