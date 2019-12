Ook bij hoofdofficier Amsterdam grote zorg over geweld jongeren

algemeen 26 dec 10:06

In navolging van de Amsterdams hoofdcommissaris van politie Frank Paauw maakt ook het Openbaar Ministerie zich zorgen over het geweld onder jongeren in de hoofdstad





Hij stelt dat oppakken, vervolgen en veroordelen niet genoeg is om hier een einde aan te maken. "Het strafrecht gaat het niet onder controle krijgen. Wij kunnen het oppakken en de afschuwelijke uitkomsten van dit soort gevechten bestraffen, maar de basis, de oplossing, hiervan zit in de wijk zelf. Je moet dit als samenleving niet willen en niet aanvaarden". © ANP 2019 Dat zegt hoofdofficier van justitie John Lucas in een interview met de zender AT5. "Mijn zorg is groot: je ziet dat jonge mensen heel makkelijk tot geweld komen en daar vervolgens dan weer raps over maken. Dat maakt wel heel zorgelijk en ook bang voor de toekomst: dat je het niet helemaal onder controle krijgt', zegt Lucas.Hij stelt dat oppakken, vervolgen en veroordelen niet genoeg is om hier een einde aan te maken. "Het strafrecht gaat het niet onder controle krijgen. Wij kunnen het oppakken en de afschuwelijke uitkomsten van dit soort gevechten bestraffen, maar de basis, de oplossing, hiervan zit in de wijk zelf. Je moet dit als samenleving niet willen en niet aanvaarden".