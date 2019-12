Turkije gaat na verzoek troepen naar Libië sturen

Turkije gaat troepen sturen naar Libië. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag bekendgemaakt.

Hij liet weten dat de Libische regering van premier Fayez al-Sarraj om militaire steun heeft gevraagd. Of dat verzoek al officieel is gedaan, is niet duidelijk. De Libische minister van Binnenlandse Zaken verklaarde later namelijk dat zijn land Turkije officieel om militaire steun zal vragen als de situatie rond de hoofdstad Tripoli uit de hand loopt. Het Libische leger vecht tegen troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die met zijn militairen het oostelijk deel van Libië controleert.Erdogan liet eerder deze maand al weten dat hij bereid was de Libische regering militair te steunen. Hij was woensdag in Tunesië om over een samenwerking te praten om een wapenstilstand in Libië te krijgen. Turkije en Tunesië hebben afgesproken dat zij de regering van al-Sarraj steunen. Ankara heeft al militaire voorraden naar Libië gestuurd.Rusland heeft eerder zijn bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke militaire steun van Turkije in Libië. Russische huurlingen van de groep-Wagner zijn actief voor krijgsheer Haftar.