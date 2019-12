Spaanse kustwacht redt 200 migranten

De Spaans kustwacht heeft woensdag ongeveer tweehonderd migranten uit de Middellandse Zee gered. Velen van hen zaten in geïmproviseerde bootjes, aldus de kustwacht.

De migranten werden gered tijdens een aantal afzonderlijke operaties voor de kusten van Spanje en Marokko. De kustwacht gaf geen informatie over de nationaliteiten van de opvarenden.In 2019 zijn zeker 1246 migranten om het leven gekomen tijdens de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee op zoek naar een nieuw leven in Europa, aldus de Internationale Organisatie voor Migranten (IOM) van de VN.Ongeveer 120 mensen werden gered bij de Islas Chafarinas voor de kust van Marokko en bij het kleine eiland Alborán. Verschillende andere boten werden ontdekt voor de zuidoostelijke kust van Spanje, evenals voor Gibraltar en in de buurt van de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan.