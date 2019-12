Algerijnse legerleider Gaïd Salah begraven

Het lichaam van de overleden Algerijnse legerleider Ahmed Gaïd Salah is woensdag bijgezet op de begraafplaats El Alia in de hoofdstad Algiers.

Gaïd Salah overleed maandag op 79-jarige leeftijd aan een hartaanval. De houten kist met het lichaam van Gaïd Salah werd woensdag vanuit het Volkspaleis in het centrum van Algiers in een processie naar zijn laatste rustplaats gebracht. Duizenden mensen verzamelden zich aan de poorten van het paleis, langs de route om hun respect te betuigen aan de man die vijftien jaar lang het hoofd van het leger was geweest. Gaïd Salah werd bijgezet in het monument waar ook voormalige presidenten en andere vooraanstaande Algerijnen liggen.Gaïd Salah was de legerleider die afgelopen april kort na het begin van de protesten tegen toenmalig president Abdelaziz Bouteflika op televisie aankondigde dat het staatshoofd moest opstappen. Hij vocht nog in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954-1962).