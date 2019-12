Transfer Talks: 'Manchester United vangt bot, al bij Ziyech'

Nog zonder aan te hebben geklopt bij directeur spelersbeleid Marc Overmars, hebben 'The Red Devils' nu al het nakijken als het om Hakim Ziyech gaat.

Waar het supportersmediumafgelopen week nog kopte met de concrete belangstelling van de kant van Manchester United, lijkt er nu meer duidelijkheid in de zaak te zijn gekomen. De speler in kwestie zou zelf, na te zijn benaderd door de technische directie van één van de meest kapitaalkrachtige clubs ter wereld, een winterse overstap naar het Britse hoogste niveau hebben geweigerd. Onduidelijk is of deze geruchten, aangezwengeld door verschillende Britse tabloids, ook onderschrijven dat Ole Gunnar Solskjær en co. ook zouden hebben aangeklopt bij de dienstdoende technisch directeur van Ajax.Met een contract wat begin dit seizoen verlengd werd tot medio 2022 zou iedere gegadigde flink in de buidel moesten tasten om zich te verzekeren van de diensten van het jeugdproduct van sc Heerenveen. Anders dan waar hij voor dat openbreken nog op te pikken was voor om en nabij de €30 miljoen, is de marktwaarde van de 26-jarige middenvelder na het verwijderen van zijn gelimiteerde vertrekclausule inmiddels opgewaardeerd naar zo'n €70 à €80 miljoen.