Geruchtenmolen: 'Galatasaray SK geeft tóch gevolg aan geruchtenreeks Belhanda'

Anders dan waar het voor kort naar uit leek te zien, hoopt 'Cim Bom Bom' de veelbesproken Younès Belhanda toch elders aan de man te brengen.

Fanatik

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het Turksedonderdagmiddag mee kwam bestaat er van de kant van de huidige nummer zeven van de Süper Lig toch het verlangen om te breken met de inmiddels 29-jarige middenvelder. Het eerdergenoemde medium weet namelijk te melden dat diens werkgever momenteel in een ver gevorderd stadium verkeert in de onderhandelingen met een Saoedische gegadigde. Om welke club het exact gaat, wordt nog in het midden gelaten. Wel werd er in aanloop naar deze winterse transferperiode vaak genoeg de naam van Al-Nassr aangehaald, de formatie die momenteel collega-international Nordin Amrabat én Abderazzak Hamdallah op de loonlijst heeft staan.Met een dienstverband wat de speler in kwestie nog tot medio 2021 bindt aan Galatasaray hoopt de dienstdoende technische directie van de club liefst €10 miljoen te vangen voor het jeugdproduct van Montpellier HSC. Hét totaalbedrag wat de club in kwestie in de zomer van 2017 nog over diende te maken naar Dinamo Kiev, daar waar Belhanda in financieel opzicht ook goed vertoeven had.- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 4 optredens, zonder productiviteit- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt