CHAN 2020: Ammouta's #LokaalMarokko belegt trainingskamp in Maâmoura

Als voorbereiding op de naderende CHAN put Houcine Ammouta uit een lijstje met 24 namen voor een trainingskamp.

Overzicht definitief geselecteerden #LokaalMarokko (red. enkel spelers uit de Botola Pro):



14. Imad Errahouli (FAR Rabat)

15. Faycal Haddadi (SC Chabab Mohammedia)

16. Ismail El Moutarajji (SC Chabab Mohammedia)

17. Reda Jaadi (FUS Rabat)

18. Anas Bach (FUS Rabat)

19. Chouaib El Maftoul (DHJ Jadida)

20. El Mehdi Karnass (DHJ Jadida)

21. Nabil Jaadi (Raja Beni Mellal)

22. Zakaria Fati (Youssoufia Berrechid)

23. Oussama Lamioui (TAS Casablanca)

24. Marouane Zila (TAS Casablanca)







Photocredit: LeMatin.me



© Redactie 2019

Na eind oktober de equivalent van het Algerijnse lokale elftal aan de kant te hebben gezet, verzekerde #LokaalMarokko zich voor een startbewijs voor deze CHAN 2020. Het eindtoernooi - enkel en alleen voor internationals uit de lokale Afrikaanse competities - wat anders dan de vorige Afrika Cup (red. de reguliere variant van de Afrikaanse voetbalbond CAF) wél in Kameroen van de grond zal komen. Waar het aanvankelijk voor het einde van de komende kalendermaand gepland stond, werd de CHAN onlangs nog verschoven naar april van datzelfde jaar.Om zijn keurkorps nog meer vorm te geven in aanloop naar dit continentale eindtoernooi deed de dienstdoende bondscoach donderdagavond beroep op liefst 24 namen. Plaats van handeling voor deze voorbereiding is het onlangs opgeleverde Complexe Mohammed VI in Maâmoura, waar men de 30ste van deze maand tot aan 3 januari gaat spenderen aan dat op handen zijnde trainingskamp.1. Hicham El Mejhed (IRT Tanger)2. Mohamed Amsif (FUS Rabat)3. Mohamed Baayou (FAR Rabat)4. Tarik Astati (IRT Tanger)5. Anas Daou (Racing Casablanca)6. Jamal Harkass (MCO Oujda)7. Abdellah Khafifi (MCO Oujda)8. Imad Aataf Allah (CR Khemis Zemamra)9. Ismail Khafi (MCO Oujda)10. Ayoub Bouchta (CR Khemis Zemamra)11. Saad Lamti (CR Khemis Zemamra)12. Abdelmounaim Boyouil (FAR Rabat)