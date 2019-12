Saïss: 'Het doel? Zo ver mogelijk geraken op die Afrika Cup én het WK'

Onder het nieuwe bewind van Vahid Halilhodžić als laatste benoemd tot aanvoerder, blikt Romain Saïss vooruit op het grote avontuur met #TeamMarokko.

Foot Mercato

'Aanvoerder kun je zijn om die band om je arm te hebben'

Overall-statistieken Romain Saïss (seizoen 2019/2020):



- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, zonder productiviteit







Photocredit: SkySports.co.uk - UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 3 optredens, 1 doelpunt- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, zonder productiviteit

© Redactie 2019

Bij de huidige nummer acht van de Premier League onbetwist basiskracht, werd de interlandloopbaan van de inmiddels 29-jarige Romain Saïss onlangs bekroond met de uitverkiezing tot eerste aanvoerder bij de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF. In het licht daarvan én vanwege zijn geheel onomstreden status bij contractclub Wolverhampton Wanderers blikte de verdediger annex middenvelder tegenover het Fransekort vooruit op wat het 'grote Marokko' te wachten staat en welke rol voor hem weggelegd is in dat geheel.Kort bevraagd over hoe hij zijn eigen promotie ziet van bankspeler tegen Iran (red. eerste groepswedstrijd 0-1 FT, WK 2018) naar eerste aanvoerder sinds Burundi-uit (red. 0-3 zege, kwalificatie Afrika Cup 2019), antwoordt het jeugdproduct van Clermont Foot: ,,Zie dat totaal niet als een revanche op de vorige bondscoach, integendeel: je dient altijd bescheiden te blijven. Doe al een tijdje mee bij het nationale elftal, dezelfde periode waarin verschillende aanvoerders de revue hebben gepasseerd. Je kan aanvoerder zijn om die arm om je arm te hebben, het belangrijkste is dat je je volledig in je rol van international schikt en alles geeft om je land te vertegenwoordigen.''Over de al lopende kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup van 2019 én die eraan zit te komen voor het WK van 2022 zegt de rechtspoot: ,,Belangrijkste is dat we ons kwalificeren. Lukt dat, dan is het zaak ons daar van onze beste kant te laten zien en hopelijk ook zo ver mogelijk te geraken in beide eindtoernooien.''- Premier League: 14 optredens, 2 doelpunten