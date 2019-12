El Jebli dankbaar: 'Kan nu ook voor mijn familie zorgen'

De man die vandaag zijn 27ste levensjaar aantikte is blij, maar vooral dankbaar na zijn lucratieve overstap naar het Saoedische hoogste niveau.

El Jebli over zijn eerste bedevaart: 'Een mooie, emotionele ervaring'

Overall-statistieken Youssef El Jebli (seizoen 2019/2020):

In gesprek metvertelt de voormalige 'Superboer' over zijn recentelijke gang naar de huidige nummer zeven van de Saudi Professional League. Een transfer van De Graafschap naar een club die verschillende deuren voor hem opende, zowel in financieel opzicht als op religieus vlak. Anders dat hij hiervoor - naar verhouding - weinig verloning kreeg voor zijn bewezen diensten bij de eerdergenoemde formatie én FC Lienden, ontbreekt het Youssef El Jebli momenteel nergens aan in de Saudi Professional League. ,,Geld is niet alles, maar het maakt je leven wel makkelijker. Ik kan nu ook voor mijn familie zorgen. Ik ben iemand die altijd anderen wil helpen.''Met momenteel al liefst tien competitieoptredens in de benen (red. goed voor één treffer en vier assists) heeft de speler in kwestie ook iets anders, nog belangrijkers kunnen afstrepen van zijn wensenlijstje. In het land waar alles begon, daar waar de bakermat van de Islam ligt, verrichte de man die nog tot medio 2021 vastligt bij Al-Faisaly zijn bedevaart: ,,Een mooie, emotionele ervaring. Het geloof is belangrijk voor me. Ik ga vaak naar de moskee. Tijdens de trainingen nemen we soms ook even tijd voor het gebed.''- Saudi Professional League: 10 optredens, 1 doelpunt én 4 assists- King's Cup: 2 optredens, 1 doelpunt én 1 assist