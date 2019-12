Daesh wreekt dood Al-Baghdadi door onthoofden gijzelaars

Daesh heeft in Nigeria elf gijzelaars onthoofd. De terreurorganisatie zou dat hebben gedaan als vergelding voor de dood van hun leider Abu Bakr al-Baghdadi, meldt de BBC.

Hij kwam in oktober in Syrië om toen hij een zelfmoordvest tot ontploffing bracht toen Amerikaanse elitetroepen achter hem aan zaten. Op een 56 seconden durende video is te zien hoe de gijzelaars worden vermoord. Tien worden onthoofd, een slachtoffer wordt doodgeschoten. De beelden werden op donderdag, op tweede kerstdag, naar buiten gebracht door Amaq, het officiële mediakanaal van Daesh. De moorden zouden zijn gepleegd in de noordoostelijke staat Borno.Twee maanden na de dood van Al-Baghdadi kondigde Daesh een nieuwe "campagne" aan om de dood van de leider te wreken.