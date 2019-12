Israëlische premier Netanyahu blijft leider van Likud-partij

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is met overmacht herkozen als partijleider van Likud.

Hij versloeg zijn rivaal Gideon Sa'ar door ruim 72 procent van de stemmen voor zich te winnen, meldt de Times of Israel. De 70-jarige Netanyahu riep zich eerder al uit tot winnaar, maar toen was de officiële uitslag nog niet binnen. "Een enorme overwinning! Bedankt aan de Likud-leden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid", twitterde Netanyahu een uur na publicatie van de eerste peilingen. "Met de hulp van God en de uwe zal ik Likud leiden naar een klinkende overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties."Netanyahu, die in eigen land onder druk staat vanwege een corruptieproces , domineert Likud al tientallen jaren. Hij was partijleider van 1993 tot 1999 en opnieuw sinds 2005, toen Ariel Sharon de partij verliet om een eigen partij op te richten. Hij is pas de vierde leider van Likud in bijna vijftig jaar tijd.Israël gaat in maart 2020 naar de stembus. Dat is voor de derde keer in een jaar tijd, omdat het maar niet tot een regeringscoalitie komt.