India sluit mobiel internet af om protesten anti-moslim wet

In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh is vrijdag het mobiele internet afgesloten vanwege de aanhoudende protesten. Ook zetten de autoriteiten duizenden agenten in om de menigte in toom te houden.

© ANP 2019

In India gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen een omstreden minderhedenwet van premier Narendra Modi. Bij de protesten zijn al zeker 27 doden gevallen en werden duizenden mensen opgepakt. In Uttar Pradesh is 20 procent van de bevolking moslim. De autoriteiten daar zeiden vrijdag dat er in 21 districten in de provincie het mobiele internet is afgesloten, waaronder in de stad Lucknow. Dat geldt ook voor sms-diensten. Dat gebeurde al eens eerder, omdat betogers elkaar zo oproepen om te protesteren.De wet waartegen wordt geprotesteerd maakt het voor minderheden uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh die voor 2015 India zijn binnengekomen makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Zij kunnen volgens de Indiase regering niet worden gezien als onderdrukte minderheden omdat moslims een meerderheid vormen in de drie landen.