Geruchtenmolen: 'Galatasaray SK én Da Costa komen tot elkaar'

Met een volledig transfervrije status lijkt het een kwestie van tijd voordat de inmiddels 34-jarige verdediger zich voegt bij zijn nieuwe contractclub.

Na eenzijdig een einde te hebben gebreid aan zijn dienstverband op Saoedische gronden, dit als speler van Al-Ittihad, zou Manuel Da Costa al langere tijd interesse genieten van de kant van Galatasaray. De huidige nummer zeven van het Turkse hoogste niveau lijkt, zo onderschreef het Turkse, inmiddels al een akkoord hebben bereikt met de speler in kwestie. Waar hij hiervoor al te bewonderen in de Süper Lig te bewonderen was als kracht van respectievelijk Sivasspor én Istanbul Başakşehir, maakt het jeugdproduct van AS Nancy zich nu op voor een derde termijn in diezelfde competitie.Uitgaande van dat eerdergenoemde medium zou Da Costa een contract van liefst anderhalf seizoen zijn overeengekomen met 'Cim Bom Bom'. Over het hoe en wat betreffende verloning voor zijn aanstaande diensten in het Türk Telekom Stadyumu worden voor de rest nog geen uitlatingen over gedaan.- Saudi Professional League: 7 optredens, 1 assist