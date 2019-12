Transfer Talks: 'Chelsea schakelt door naar Madrid na mislopen Ziyech'

De iets te gretige onderhandelingsbenadering van de kant van Ajax deed Chelsea ertoe doen elders verder te zoeken.

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):



Anders dan waaronlangs mee op de proppen kwam, stokten de onderhandeling rondom Hakim Ziyech vanwege de iets te ambitieuze directeur spelersbeleid Marc Overmars. Waar diens marktwaarde aanvankelijk nog op om en nabij de €40 miljoen werd gesteld, lijken 'The Blues' al vroeg te zijn afgehaakt in hun poging de Marokkaans-international los te weken bij de regerend kampioen. Net zoals competitiegenoot Manchester United afgelopen week bot ving, gebeurde het Frank Lampard en co. onlangs dus ook. Al moesten 'The Red Devils' al bij het eerste station, de speler zelf, hun pogingen staken. Het jeugdproduct van sc Heerenveen zou stellig hebben aangegeven niets te zien in een overstap in dit nog vroege stadium van het seizoen.Nu geeft het doorgaans goed ingevoerdete kennen dat de UEFA Champions League-ganger in de zoektocht naar een aanvallende middenvelder, aanbeland is bij 'de Koninklijke'. Als goed alternatief voor de misgelopen Ziyech zou Isco zijn Isco zijn gang moeten maken naar Stamford Bridge. Bedrag wat met deze deal gemoeid zou gaan: €50 miljoen euro.- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (groepsfase): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit