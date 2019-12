VIDEOGOALS: Raja Casablanca overruled JS Kabylie in groepsfase CAF CL (video)

Het op handen zijnde keurkorps de onlangs aangestelde Jamal Sellami had in het Stade Mohammed V geen kind aan deze Algerijnse opponent.

Basisopstelling Raja Casablanca met wijzigingen:

Overall-statistieken Soufiane Rahimi (seizoen 2019/2020):



In deze derde speelronde van de groepsfase van de CAF Champions League lukte het de vaste bewoner van het Stade Mohammed vrijdagavond V vrij gemakkelijk over JS Kabylie heen te stappen. Waar kind van de club Soufiane Rahimi middels een venijnig kopballetje ploeggenoot Ben Malango in stelling bracht, was het niet veel later diezelfde nog maar 23-jarige spits die de voorsprong van zijn werkgever verdubbelde. Met een dienstverband wat nog tot medio 2022 loopt kroonde het jeugdexponent van Raja Casablanca zich tot matchwinner in een toch wel kolkend Stade Mohammed V.Zniti; Boutayeb, Achchakir, Warfali, Jbira, Arjoune, Ngoma, Nanah ('67, El Wardi), Moutouali ('88, Jabroun), Rahimi ('84, Hafidi) én Malango.- Botola Pro: 8 optredens, 3 doelpunten én 4 assists- CAF Champions League (hoofdtoernooi): 5 optredens, 2 doelpunten én 1 assist