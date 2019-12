Overmars gunt spelbepaler: 'Hakim is 27 jaar, op z'n top'

Toen de speler in kwestie in 2017 na veel bombarie de overstap maakte naar de Johan Cruijff ArenA kon ook Marc Overmars dit niet voorspellen.

'Jij kan mister Ajax worden, waarom zou je vertrekken?'

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Elk seizoen weer begint het steeds beter te vlotten voor Hakim Ziyech in de kleuren van zijn huidige werkgever. Namens de regerend landskampioen was hij het die de Amsterdammers bij de hand nam, hetgeen ook te herleiden is in de steeds maar onthutsende statistieken die het jeugdproduct van sc Heerenveen weet neer te zetten. In dit nog lopende voetbalseizoen al goed voor liefst 8 treffers en 21 assists (red. 28 officiële optredens, alle competities) liet zijn directeur spelersbeleid tegenoverkort zijn licht schijnen over de Marokkaans-international.Nadat zowel Ajax als Ziyech al twee transferzomers de poot stijf houden lijkt het tegen het einde van deze voetbaljaargang dan zo ver. Met vier seizoenen op de rit begint het net van buitenlandse gegadigden zich langzaam maar zeker te ontsluiten over de linkspoot, zo beseft ook Overmars zich in gesprek met het eerder genoemde medium. Waar hij nog een veel belangrijkere rol weggelegd ziet voor de aanvaller, weet ook de voormalig Oranje-international dat komende zomer dat vaak uitgestelde afscheid realiteit wordt . ,,Bij Hakim heb ik regelmatig gedacht dat hij aan zijn plafond zat, maar elk seizoen zet hij weer een stap. Ik zeg weleens tegen hem: ’Jij kan mister Ajax worden. Waarom zou je vertrekken?’ Maar als je eerlijk bent: Hakim is 27 jaar, op z’n top. Als hij de stap kan maken die hij voor ogen heeft, dan zou het van ons mogen.''- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit