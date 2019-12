France Football: Hakimi en Abdelhamid als genomineerden op halve shortlist

De voetbalautoriteit die óók de verkiezingen voor de Ballon d'Or uitschrijft, breidt de shortlist voor 'Joueur Maghrebin 2019' binnenkort uit!

France Football

Overzicht helft van tienkoppige shortlist

France Football

voor de 'Joueur Maghrebin 2019-verkiezing':

1. Yunis Abdelhamid (Stade Reims, #TeamMarokko)

4. Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Algerije)

5. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, #TeamMarokko)



Waar deze opzet al sinds 2013 in gebruik wordt genomen was het tot nog toe een enkel Marokkaanse gegadigde die zich die felbegeerde titel toe mocht dichten. In de schaduw van het Algerijnse voetballandschap was het dus enkel Medhi Benatia (red. editie van 2017) die van die zes edities zich tot winnaar kroonde.







Photocredit: WAZ.de/LaVoixduNord.fr Waar deze opzet al sinds 2013 in gebruik wordt genomen was het tot nog toe een enkel Marokkaanse gegadigde die zich die felbegeerde titel toe mocht dichten. In de schaduw van het Algerijnse voetballandschap was het dus enkel Medhi Benatia (red. editie van 2017) die van die zes edities zich tot winnaar kroonde.

© Redactie 2019

Waar het de vorige jaargang Baghdad Bounedjah was die aan het langste eind trok tijdens deze prestigieuze verkiezing van, maken respectievelijk Achraf Hakimi én Yunis Abdelhamid deel uit van de het tienkoppige lijstje aan namen wat de prijs voor het afgelopen kalenderjaar in de wacht kan slepen. Zaterdagmiddag deelde het eerdergenoemde medium via de eigen kanalen vijf van de namen die de shortlist van over 2019 kleuren. Onder hen dus de twee A-internationals, vergezeld door nog een drietal andere goede kanshebbers.2. Ismaël Bennacer (AC Milan, Algerije)3. Riyad Mahrez (Manchester City FC, Algerije)