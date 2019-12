Mohammed VI Cup: 'MC Alger stuurt vertegenwoordigers naar Raja-JS Kabylie'

Raja Casablanca won gisteravond in eigen huis met 2-0 van JS Kabylie in de CAF Champions League groepsfase.

De aankomende tegenstander MC Alger stuurde voor de wedstrijd twee leden van de technische staf om de wedstrijd te volgen en een rapport op te maken van. Raja is namelijk de aankomende tegenstander van MC Alger in de Mohammed VI Cup.Raja speelt op zaterdag 4 januari de heenwedstrijd in Algerije (kwartfinale) en maakte gisteravond een uitstekende generale repetitie mee in Casablanca door doelpunten van de aanvallers Ben Malango en Soufiane Rahimi.