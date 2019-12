'El Kaabi bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Wydad Casablanca'

Wydad Casablanca speelt vanavond om 20:00 uur de CAF Champions League wedstrijd tegen Petro Atletico in eigen huis.

Les Rouges





De aanvaller stond na de training de aanwezig pers te woord: ''Het is een enorme eer voor mij om de kleuren van deze club te hebben gedragen en ik hoop dat we deze wedstrijd winnend kunnen afsluiten. Ik hoop dat Wydad dit seizoen de titel prolongeert en ik ben ervan overtuigd dat de club in deze groep in de Champions League als groepswinnaar zal doorgaan''.



De 26-jarige international keert mogelijk begin januari al terug naar China, waar de competitie in februari weer van start gaat.

Ayoub El Kaabi speelt mogelijk zijn laatste wedstrijd in de kleuren van de Marokkaanse recordkampioen en keert mogelijk snel terug naar het Chinese Hebei Fortune dat hem afgelopen zomer verhuurde aan