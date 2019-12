Transfer Talks: 'Degradatiezorgen brengen Lecce bij US Sassuolo's Bourabia'

Waar hij in principe nog tot medio 2021 vastligt bij 'I Neroverdi' lijkt een binnenlandse transfer één van de mogelijkheden voor Mehdi Bourabia.

Met een ietwat minder nadrukkelijke betrokkenheid dan de vorige jaargang, gaat het de 28-jarige A-international tegenwoordig minder af bij de huidige nummer dertien van het Italiaanse hoogste niveau. Optreden in competitieverband deed de voormalig speler van onder andere Konyaspor én het Bulgaarse Levski Sofia tot op heden slechts vijf keer, optredens die geen doelpunten of assists tot gevolg hadden. Door dit sportieve verval, maar vooral vanwege zorgen bij competitiegenoot Lecce lijkt de middenvelder elders zijn geluk te kunnen beproeven.Uitgaande van waar de Italiaanse tak van het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee op de proppen kwam, zou de eerdergenoemde formatie Bourabia deze winterse transferperiode nog willen inlijven. Onduidelijk is alleen of men dit op huurbasis wenst te doen of dat de speler in kwestie definitief uit het Stadio MAPEI onttrokken wordt.