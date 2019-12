Syriëgangster op Schiphol aangehouden

Een 28-jarige vrouwelijke Syriëganger is zaterdag door Turkije het land uitgezet en op Schiphol aangehouden.

© ANP 2019

Haar meegereisde kind van vier is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming, meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw uit Gouda was in december 2013 naar Syrië vertrokken. Eind oktober meldde ze zich bij het Nederlandse consulaat in Ankara.Eerder zaterdag meldde de Turkse autoriteiten dat er twee Nederlandse terroristen het land waren uitgezet. Vorige maand is Turkije begonnen met de repatriëring van gevangengenomen militanten van Daesh naar hun land van herkomst. Volgens president Recep Tayyip Erdogan zitten er 1201 strijders van Daesh in Turkse gevangenissen. De afgelopen weken zijn onder meer Franse en Duitse strijders het land uitgezet.