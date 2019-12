Globe Soccer Awards: Hamdallah overleeft laatste schifting 'Arab Player of the Year'

In aanloop naar de uitreikingsceremonie van zondagavond maakte Globe Soccer Awards de laatste shortlist bekend voor deze prijscategorie.

Hieronder het overzicht van de laatste gegadigden voor de 'Arab Player of the Year-award':

4. Abderazzak Hamdallah (Al Nassr, #TeamMarokko)

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Bij #TeamMarokko inmiddels verworden tot 'persona non grata' kan de inmiddels alweer 29-jarige Abderazzak Hamdallah wél uitkijken naar een prestigieuze uitverkiezing. Samen met nog een viertal andere namen, actief in de hoogste voetbalafdelingen van het Midden-Oosten, stootte de topschutter van het Saoedische Al-Nassr door naar de laatste vijf kanshebbers voor de 'Arab Player of the Year'-award. Nagenoeg synchroon met de vorige jaargang gaat het de voormalig speler van onder andere OCS Safi, FK Aalesunds én het Qatarese Al-Jaish prima af op Saoedische gronden. Alleen al in de eigen competitie was de voormalig Marokkaans-international tot nog toe goed voor liefst tien treffers en een enkele assist.1. Youcef Belaïli (Al Ahli, Algerije)2. Akram Afif (Al Sadd SC, Qatar)3. Salem Al Dossari (Al Hilal, Saoedi-Arabië)5. Tarek Hamed (Zamalek SC, Egypte)- Saudi Professional League: 11 optredens, 10 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 2 optredens, 4 doelpunten én 2 assists