Najib bedankt voor tweede seizoen De Battle

Als er een tweede seizoen komt van De Battle moeten RTL 4 en de Vlaamse zender Vier op zoek naar nieuwe kandidaten voor hun co-productie.

De kans dat Najib Amhali en Katja Schuurman terugkeren in een tweede seizoen lijkt uiterst klein. Ook Gert Verhulst geeft aan dat het goed zou zijn op zoek te gaan naar vervangers. Gert Verhulst, die zich tijdens de opnames moest laten opereren aan de meniscus, zegt: "Het zou een goed idee zijn om een eventueel tweede seizoen te maken met nieuwe frisse mensen. Wellicht ben ik toch iets te oud om dit soort dingen te doen."Najib Amhali en Katja Schuurman trainden vijf maanden lang om goed voor de dag te komen tijdens de stunts, show-acts, behendigheidsproeven en breinopdrachten in de studio. Najib: "Ik heb me gewoon vergist in hoeveel werk het is. Ik vond het heel leuk om te doen. Het was een uitdaging en ik kwam uit mijn comfortzone, maar de volgende keer zeg ik nee."Katja Schuurman en Najib Amhali liepen diverse blessures op tijdens hun deelname aan De Battle. In de show vormen Katja en Najib team Nederland en nemen ze het op tegen Gert Verhulst en James Cooke van team België. Zondagavond zendt RTL4 de tweede aflevering van de vierdelige reeks uit.