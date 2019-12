Transfer Talks: FC Groningen's Absalem wil én mag elders gestald worden

Waar het bij contractclub FC Groningen totaal niet lijkt vlotten voor de 22-jarige back, wil FC Groningen meewerken aan tijdelijke oplossing.

Het totaalplaatje moet écht kloppen, zowel voor speler als voor FC Groningen

De man die aanloop naar de laatste interlandperiode van #TeamMarokko (red. Mauritanië-thuis én Burundi-uit, kwal. Afrika Cup 2019) nog als voorgeselecteerde zou hebben gefigureerd in de toekomstplannen van bondscoach Vahid Halilhodžić, lijkt binnenkort ergens zijn sportieve opwachting te kunnen maken. Althans dat is wat diens technisch eindverantwoordelijke Mark-Jan Fledderus onlangs tegenoveroptekende. Samen met nog een tweetal andere ploeggenoten kan het nagenoeg volledige jeugdproduct van Feyenoord zich gaan verheugen op een verhuurperiode bij wellicht wel een competitiegenoot. ,,Amir heeft aangegeven dat hij graag verhuurd wil worden. Daar staan we ook voor open, maar het plaatje moet dan wel kloppen.''Anders dan het schamele aantal van vijf korte optredens namens de huidige nummer tien van de Eredivisie, moet het perspectief bij de eventuele 'huurder' wel veel beter zijn, zo onderschrijft Fledderus tegenover het eerdergenoemde medium: ,,Daar bedoel ik mee dat hij wel kans op speeltijd moet hebben, zodat zijn situatie verbetert met hoe die nu is. We hebben zeker nog vertrouwen in hem, maar hebben er ook begrip voor dat hij meer aan spelen wil toekomen.''Contractueel genomen ligt Absalem momenteel nog tot medio 2021 vast bij de 'Trots van het Noorden', wel is er een optie van nog een seizoen opgenomen in de overeenkomst die die formatie bindt met de linkervleugelverdediger.