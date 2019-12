Globe Soccer Awards: Hamdallah verkozen tot 'Best Arab Player of the Year' (video)

Zijn tijd, moeite én voor Al-Nassr kreeg de inmiddels 29-jarige spits zondagavond uitbetaald tijdens de uitreikingen van de Globe Soccer Awards.

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):









Photocredit: (@Globe_Soccer) Twitter - King's Cup: 2 optredens, 4 doelpunten én 2 assists

Nadat vanmiddag bekend werd dat het de bij #TeamMarokko weggekwijnde Abderazzak Hamdallah was, samen met een viertal andere gegadigden, die doorstootte naar de laatste schifting van deze prijscategorie, klonk zojuist het eindsignaal vanuit Dubai. Het is de voormalig speler van onder andere FK Aalesunds, het Qatarese Al-Jaish én OCS Safi die aan het langste eind trok bij de uitreiking voor de 'Best Arab Player of the Year'-award. In een volgepakte ceremoniezaal, daar waar nog vele andere onderscheidingen te verdelen zijn, kreeg de productieve aanvaller zijn bekroning van dit nog lopende kalenderjaar in handen.- Saudi Professional League: 11 optredens, 10 doelpunten én 1 assists