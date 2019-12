Globe Soccer Awards: Borussia's Hakimi bejubeld tot 'Best Arab Talent of the Year (video)

Een tot nog toe zeer vruchtbaar 2019 kon de nog maar 21-jarige back feestelijk afsluiten met deze, wel héél prestigieuze onderscheiding!

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

In navolging op waar voormalig collega-international Abderazzak Hamdallah om te prijzen was zondagavond, viel er ook wat ten dele aan Achraf Hakimi. De man die tot het einde van het seizoen zijn diensten beschikbaar stelt in het Signal Iduna Park, werd in Dubai tijdens de uitreikingsceremonie van de Globe Soccer Awards verkozen tot 'Best Arab Talent of the Year'. Een classificatie die prima past bij het jeugdproduct van 'de Koninklijke', te meer vanwege zijn nagenoeg ongeschonden status dit seizoen op Duitse gronden.- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfB Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit