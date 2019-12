CAF Confederations Cup: RS Berkane wint met speels gemak van Motema Pembe (video)

RS Berkane won vandaag de derde groepswedstrijd in de CAF Confederations Cup met 3-0 van Motema Pembe.

















© Redactie 2019

De mannen van Tarik Sektioui zijn thuis haast onverslaanbaar en kwamen in de 29e minuut na een aantal grote kansen op voorsprong. Alain Traoré was trefzeker in de rebound, nadat de bal na een kopbal van Zayd Krouch via de lat voor zijn voeten kwam en deze van dichtbij feilloos wist binnen te schieten.In de 40e minuut was de Burkinees de aangever bij de tweede doelpunt die knap werd ingeschoten in de verre hoek door Zayd Krouch. De Marokkaanse ploeg kwam verder bijna niet in de problemen en was het Hamada Laachir die de 3-0 eindstand bepaalde na een knappe actie van invaller Allaedine Ajaeraane die de bal strak voorgaf en de aanvaller deze onhoudbaar in de hoek wist te schieten.