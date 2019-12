France Football: óók Ziyech in de race voor 'Joueur Maghrébin de l'année'

Het vooraanstaande voetbalmedium deelde zondagavond met pers en publiek de resterende vijf namen voor deze prestigieuze onderscheiding!

France Football

De volledige tienkoppige shortlist van France Football voor de 'Joueur Maghrébin de l'année'-verkiezing:

Waar er onlangs nog werd afgetrapt met een halve shortlist, kwamnu dus met het complete lijstje aan kanshebbers voor de 'Joueur Maghrébin de l'année op de proppen. Met Achraf Hakimi, Yunis Abdelhamid én nu dus ook Hakim Ziyech maakte het Marokkaanse voetballandschap goed kans om de enkele keer dat deze prijs ten dele viel aan een A-international, te verdubbelen. Het was namelijk, in de zes jaar tijd dat deze verkiezing van kracht is, tot nog toe alleen Medhi Benatia (red. tegenwoordig actief bij het Qatarese Al-Duhail SC) die hem bij mocht schrijven.1. Youcef Atal (OGC Nice, Algerije)2. Anice Badri (Espérance de Tunis, Tunesië)3. Youcef Belaïli (Al Ahli, Algerije)4. Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC, Algerije)5. Hakim Ziyech (AFC Ajax, #TeamMarokko)6. Yunis Abdelhamid (Stade Reims, #TeamMarokko)7. Ismaël Bennacer (AC Milan, Algerije)8. Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Algerije)9. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, #TeamMarokko)10. Riyad Mahrez (Manchester City FC, Algerije)Stemmen op jouw nummer één? Klink dan