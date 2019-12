Israël steelt weer miljoenen van Palestijnen

Israël houdt weer een groot deel van het belastinggeld achter dat is opgehaald voor de Palestijnse overheid.





Israël weigerde eerder dit jaar ook al een deel van dat geld over te maken. Dat had toen te maken met de financiële steun die de Palestijnse overheid geeft aan Palestijnen die vastzitten in Israël. Israël en bondgenoot VS vinden dat dergelijk Palestijns overheidssteun meer geweld kan uitlokken. De Palestijnse Autoriteit beschouwt de gevangenen en door Israël gedode martelaren als Palestijnse onderdanen, verzetsstrijders en helden.

De Palestijnse Autoriteit zou ongeveer 150 miljoen sjekel (zo'n €39 miljoen) hebben gespendeerd om gezinnen van gedode of gewonde martelaren te ondersteunen. De Israëlische regering trekt dat bedrag daarom af van de geïnde belastingen van de Palestijnen. De bezetters innen op grond van 'afspraken' uit de jaren negentig belastingen voor de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas.