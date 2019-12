Turkije evacueert slachtoffers bloedbad Somalië

Turkije heeft een legervliegtuig naar Somalië gestuurd om slachtoffers te evacueren van de zware aanslag van zaterdag.

Toen vielen 79 doden en raakten ongeveer 125 mensen gewond doordat een voertuig met explosieven ontplofte bij een controlepost in Mogadishu. Een hoge politiefunctionaris zegt dat het Turkse vliegtuig zo'n 15 mensen meeneemt die ernstig gewond raakten. Turkije zou verder ook medische voorraden en medisch specialisten hebben gestuurd om te helpen bij de behandeling van het grote aantal slachtoffers. Er wordt maandag ook hulp uit Qatar verwacht.Bij de aanslag kwamen twee Turken om het leven. Ook raakten twee Turken gewond, zeggen ingewijden. Zij worden teruggevlogen naar hun thuisland. Turkije is een belangrijke bondgenoot van de Somalische regering.De bomaanslag van zaterdag was de dodelijkste sinds 2017 in het land. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven toen een truck met explosieven ontplofte in de hoofdstad. Terreurorganisatie al-Shabaab, die de regering omver wil werpen, pleegt geregeld bomaanslagen.