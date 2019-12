Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar belastingparadijs af

Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar en Belize zijn niet langer belastingparadijzen, vindt het kabinet. De landen zijn geschrapt van de zwarte lijst die Nederland gebruikt om belastingontwijking aan te pakken.

© ANP 2019

Ze blijken toch minstens 9 procent winstbelasting te heffen, de ondergrens die Nederland hanteert. Het Caribische eiland Barbados en het Centraal-Aziatische Turkmenistan zijn juist aan de lijst toegevoegd, meldt het Nederlandse ministerie van Financiën. Die telt nu veertien landen, vooral eiland- of oliestaatjes.Barbados dankt zijn plaats op de lijst aan een recente belastingverlaging. Daardoor zakt het tarief onder de 9 procent. Turkmenistan bleek in de praktijk niet de verkondigde 20, maar slechts 8 procent winstbelasting te heffen.Nederland probeert te bemoeilijken dat bedrijven inkomsten overhevelen naar deze landen, zodat ze daarover niet of nauwelijks belasting betalen.