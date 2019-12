Transfer Talks: 'Sparta leent zich als uitvalsbasis voor Feyenoord's Azarkan'

Na het eerdere bericht, dat Feyenoord een drietal Marokkaanse krachten richting de uitgang dwong, lijkt er vaart in de zaak te komen voor Marouan Azarkan.

Overall-statistieken Marouan Azarkan (seizoen 2019/2020):

Met een tot nog toe weinig spectaculair debuutseizoen in de benen is het voor de nog maar 18-jarige linksbuiten voorlopig over en sluiten in de Kuip. Het doorgaans goed ingevoerdekwam onlangs namelijk op de proppen met de vertrekmelding van hem en ploeggenoten Naoufal Bannis én Yassin Ayoub. Waar het voor de twee jeugdexponenten Azarkan en Bannis mogelijk enkel tot een tijdelijk vertrek gaat komen, hopen de Rotterdammers Ayoub deze winterse transferwindow nog definitief elders onder te brengen. Voor de eerstgenoemde vleugelspits lijkt er nu dus al een gegadigde concreet, volgens de laatste berichtgeving is stadsgenoot Sparta Rotterdammer wel te porren voor het inlijven van de man die tot nog toe een enkele keer mocht opdraven namens de hoofdmacht van zijn werkgever.Als volledig jeugdproduct van Varkenoord ligt de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2021 vast bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie.- Voorronden A-Junioren Eredivisie: 7 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- Beloften Voorronde: 5 optredens, 2 doelpunten- Eredivisie: 1 optreden, zonder productiviteit (18 speelminuten)- UEFA Europa League: 1 oproep (zonder speelminuten in selectie, red. BSC Youngs-uit 2-0 nederlaag)