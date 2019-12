UEFA CL: Dortmund's Hakimi geposteerd in 'Breakthrough Team 2019'

De zoveelste prestigieuze onderscheiding in dit nog lopende seizoen voor de 22-jarige back van 'Die Borussen' kreeg Achraf Hakimi onlangs van de UEFA!

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Futaa.com

In navolging op de onderscheiding van zondagavond tijdens de uitreikingsceremonie van de Globe Soccer Awards (red. won de prijscategorie 'Arab Talent of the Year) werd de speler in kwestie vandaag ook in het zonnetje gezet. Met een tot nog toe sublieme eerste seizoenshelft in de benen kan het jeugdproduct van Real Madrid zich scharen in een imposant elftal wat door de Europese voetbalbond in elkaar werd gezet. Samen met een tiental andere revelaties kreeg de rechtspoot een plekje toebedeeld in het 'Breakthrough Team 2019', bedoeld voor het miljardenbal van die bond.In het vlaggenschiptoernooi van de UEFA bleek Hakimi goed voor liefst vier treffers, gemaakt in die onlangs geëindigde groepsfase. Een andere te prijzen statistiek was het evenaren van het record van voormalig international Adil Ramzi: tot aan Hakimi's optreden tegen Slavia Praag (red. 0-2 zege, 02-10-2019) was het enkel Ramzi die als A-international tweemaal het doel wist te treffen in dit hoogste clubtoernooi van Europa.- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfL Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit