Politie neemt paspoort Dounia Batma in beslag (video)

De maatregel komt na de arrestatie van de zus van Dounia . De politie in Marrakech arresteerde Ibtissam Batma op 26 december voor haar vermeende betrokkenheid bij het 'Hamza-mon-bb'-schandaal. De politie had later ook Dounia opgeroepen voor verhoor. Naast het paspoort van Dounia had de politie ook de telefoon van de zangeres in beslag genomen.