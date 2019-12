Hajar Mrabet uit Tafraoute is Miss Amazigh 2019 (video)

Naast natuurlijke schoonheid en het beheersen van de Amazigh-taal, moeten deelnemers een sterke persoonlijkheid hebben en intelligentie tonen.

Hajar Mrabet uit Tafraoute in de provincie Tiznit is de nieuwe Miss Amazigh. De uitreiking vond zondag in Agadir plaats, Hajar werd gekroond in aanwezigheid van 800 genodigden.









De "natuurlijke schoonheid" van de 22-jarige verpleegster trok de aandacht van de kiezers en werd als winnares gekozen uit de 12 kandidaten die deelnamen aan de schoonheidswedstrijd.

