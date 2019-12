Echtgenoot Dounia Batma ook opgeroepen voor verhoor (video)

De politie in Marrakech heeft maandag Mohammed Turc, de echtgenoot en manager van Dounia Batma, opgeroepen voor verhoor inzake het 'Hamza mon bb'-schandaal. De politie had eerder zowel Dounia Batma als haar zus Ibtissam verhoord . Ook heeft de politie het paspoort en de telefoon van Dounia in beslag genomen voor onderzoek.