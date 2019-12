MBO-stagiair krijgt zelfde stagevergoeding van Rijk

Mbo'ers die stage lopen bij het Rijk krijgen voortaan dezelfde vergoeding als stagiairs van hogescholen en universiteiten.

Er was geen goede reden waarom de stagevergoeding voor die laatsten hoger was, erkent het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verhoging scheelt mbo-stagiairs ongeveer 168 euro in de maand. PvdA en D66 drongen erop aan de bedragen gelijk te trekken. Mbo-studenten werken net zo hard en maken net zoveel uren als andere stagiairs, stelden zij. Een stagiair krijgt geen beloning voor een bepaalde prestatie, maar een vergoeding voor onkosten, en die zijn voor alle stagiairs gelijk. Dat is het ministerie met de oppositiepartij en de regeringspartij eens.Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft zich hard gemaakt voor de gelijke behandeling van mbo-stagiairs en is blij met de wijziging, zegt ze in het AD. Ze hoopt dat andere werkgevers volgen.