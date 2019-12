Geruchtenmolen: 'Feyenoord hoopt Sparta's Harroui deze winter in te lijven'

Een wel héél opmerkelijk transfergeruchtje zo vlak voor het verstrijken van dit nog lopende kalenderjaar!

Uitgaande van de laatste berichtgeving lijkt Feyenoord haar zinnen te hebben gezet op Abdou Harroui. Het nagenoeg volledige jeugdexponent van 'de Kasteelheren' zou op de nominatie staan om deze winterse transferperiode nog zijn gang naar de Kuip te maken. De nog maar 21-jarige middenvelder kent tot nog toe een prima volledig debuutseizoen in de hoogste voetbalafdeling van Nederland. Waar het voor zijn werkgever Sparta Rotterdam de afgelopen speelronden wat minder afging - de 3-0 beklonken thuiszege op AZ Alkmaar daarmee uitgezonderd - doet de Jong Oranje-international het naar behoren. De onbetwiste basiskracht van trainer Henk Fraser was gedurende de 18 optredens die hij vol mocht maken namens de huidige nummer elf van de Eredivisie goed voor liefst twee treffers én een zestal assists.Nu lijken Dick Advocaat en co. dus te hengelen naar de aanvallend ingestelde middenvelder. Onduidelijk is of het eerdere bericht, de vermeende vertrekmelding van Feyenoorder Marouan Azarkan naar stadsgenoot Sparta (red. op huurbasis, recent gerucht), onderdeel uitmaakt van deze verregaande interesse. Duidelijk is wel dat de in Leiden geboren en getogen Harroui tot uiterlijk medio 2022 vastligt op het Kasteel.