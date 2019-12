Transfer Talks: 'Celta de Vigo hoopt zich weer te herenigen met Boufal'

Waar hij het in het St. Mary's Stadium moet stellen met niet meer dan een bijrol, lijkt er licht aan het einde van de tunnel voor Sofiane Boufal.

Overall-statistieken Sofiane Boufal (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het Spaanseonlangs mee op de proppen kwam, lijkt Celta de Vigo een hand uit te reiken naar de man die nog altijd onder contract staat bij 'The Saints'. Het vorige seizoen al op huurbasis overgenomen van Southampton FC, lijkt de huidige nummer achttien van La Liga zich weer te willen verzekeren van diensten van de 26-jarige A-international. Tussen bank en basis in pendelend heeft Boufal er onder Ralph Hasenhüttl toch al veertien competitieoptredens op zitten, uiteraard lang niet allemaal als basiskracht. In de hoogste voetbalafdeling van het Verenigd Koninkrijk was de beweeglijke vleugelaanvaller tot nog toe dan ook goed voor twee assists.Of die belangstelling van de kant van Celta de Vigo inmiddels ook geconcretiseerd is, wordt in het midden gelaten door het eerdergenoemde medium. Duidelijk is wel dat er net als tijdens de vorige huurdeal diep in de buidel getast zal moeten worden. De voormalig contractspeler van onder andere SCO Angers én LOSC Lille strijkt namelijk een imposant salaris van om en nabij de €76.000 per week op.- Premier League: 14 optredens, 2 assists (560 speelminuten)- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit (159 speelminuten)