UPCOMING: 'Zaki maakt zich als mediator sterk voor rentree Hamdallah bij #TeamMarokko'

Zijn derde termijn bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF luistert de inmiddels 60-jarige Badou Zaki meteen op met spektakel.

Assabah

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@Globe_Soccer) Twitter

Uitgaande van waar het Marokkaanse dagbladdinsdagochtend mee kwam, lijkt de voormalig eindverantwoordelijke van DHJ Jadida plooien weer glad te willen strijken. In de rol van bemiddelaar hoopt Zaki Abderazzak Hamdallah bereid te krijgen zich weer te voegen bij de hoofdmacht van diens werkgever. Laatstgenoemde aanvaller knoopte niet zo heel lang geleden definitief de knoop door, de contractspeler van het Saoedische Al-Nassr legde per direct zijn status als A-international neer. Tekst en uitleg over deze veelbesproken keuze liet de voormalige selectiekracht van onder andere FK Aalesunds en Botola Pro-formatie OCS Safi in het midden.Nu lijkt de voormalig bondscoach, tegenwoordig een rol toebedeeld binnen de technische directie van de bond, de speler in kwestie en ambtsgenoot Vahid Halilhodžić tot elkaar te willen brengen. Op welke termijn dat gaat gebeuren en in hoeverre beide partijen hiertoe bereid zijn, dat blijft vooralsnog onduidelijk.Geldend als de topscorer van 2019 wereldwijd, kreeg de 29-jarige centrumspits tijdens de uitreikingsceremonie van de Globe Soccer Awards de titel 'Arab Player of the Year' toebedeeld.- Saudi Professional League: 11 optredens, 10 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 2 optredens, 4 doelpunten én 2 assists