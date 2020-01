FRMF: 'Roberts completeert lijstje bondscoach vertegenwoordigende jeugdelftallen'

Wat betreft de nog in te vullen posten binnen de technische staf van de Marokkaanse voetbalbond FRMF lijkt de cirkel nu rond!

Marokko U19



Marokko U17



Marokko U15



In navolging op de sollicitatieprocedure die de Welshman meteen na zijn intrede bij de bond startte, is men inmiddels voorzien van alle leidsmannen voor die nog in te vullen functies. Al bij zijn aanstelling gaf Osian Roberts meteen te kennen een frisse wind te willen laten waaien binnen de bond. Om gevolg te geven aan de ambitie zoveel mogelijk vanuit de eigen kweek door te selecteren voor 'het grote Marokko', rondde diezelfde Roberts onlangs nog dus deze sollicitatieronde af. Wat rest, het verdelen van die vrijgekomen posten voor eenieder die dat avontuur aangaat met zijn lichting jeugdinternationals.- Bernard Simondi (hoofdcoach)- Zakaria Abboub (eerste assistent)- Ricardo (hoofdcoach)- Jamal Allioui (eerste assistent)- Faouzi Jamal (hoofdcoach)- Badr El Kaddouri (eerste assistent)- Rachid Roqi (hoofdcoach)