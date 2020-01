Journalist Omar Radi voorlopig vrijgelaten

Mensenrechtengroepen, activisten en journalisten hadden eerder al opgeroepen tot vrijlating van Radi.

Journalist Omar Radi is vandaag vrijgelaten in afwachting van zijn proces op 2 januari. De Marokkaanse gerechtelijke politie BNPJ had journalist Omar Radi op 26 december aangehouden . De politie ondervroeg Radi over een Tweet waarin hij de rechter bekritiseerde en zijn onafhankelijkheid in twijfel trok na de uitspraak in april van dit jaar in het Hirak du Rif-proces waarin 53 activisten gevangenisstraffen kregen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.





"Laten we rechter Lahcen Tolfi niet vergeten, de handhaver tegen onze broeders. In veel regimes zien we kleine handlangers zoals hij, later smekend en beweren dat ze alleen 'bevelen opvolgen'. Nooit vergeten en geen vergiffenis voor dergelijke onwaardige ambtenaren!", aldus Radi in zijn Tweet in april.





Mensenrechtengroepen, activisten en journalisten hadden uit solidariteit al opgeroepen tot vrijlating van Radi. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft een verklaring uitgegeven waarin de aanhouding van de journalist werd veroordeeld. "Ambtenaren bekritiseren valt onder de vrijheid van meningsuiting en niemand mag gevangen gezet worden voor het vredig uiten van die mening", aldus Sarah Leah Whitson, HWR-directeur voor de MENA-regio.





Ze voegde eraan toe dat de Marokkaanse autoriteiten "Omar Radi onmiddellijk moeten vrijlaten en hun zaak tegen hem moeten laten vallen, wat riekt naar politieke wraak tegen kritische journalistiek en activisme".

