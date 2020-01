Transfer Talks: 'Amrabat én SSC Napoli rond, met jaarinkomen van €1,8 miljoen'

Aankomende vrijdag zullen de laatste plooien gladgestreken worden, dit na eruit te zijn gekomen met Hellas Verona.

Uitgaande van waar Nicolò Schira dinsdagavond mee op de proppen kwam, schrijvend voor het doorgaans goed ingevoerde, lijken het kamp Sofyan Amrabat en diens nieuwe contractclub Hellas Verona eruit te zijn met SSC Napoli. Die club kwam namelijk een transfersom van om en nabij de €15 miljoen overeen met de promovendus, hetzelfde bedrag waar het eerdergenoemde medium nog geen twee weken geleden mee kopte. Zoals bekend bedong de tijdelijke werkgever van de 23-jarige A-international een optie tot koop in de huurovereenkomst met Club Brugge. Na die voor nog geen €3 miljoen gelicht te hebben kan de huidige nummer twaalf van de Serie A met recht spekkoper genoemd worden.Bovendien blijkt deze op handen zijnde transfer ook voor de speler zelf de moeite waard, zowel in sportief als in financieel opzicht. Het jeugdproduct van FC Utrecht zou een jaarsalaris van maar liefst €1,8 miljoen gaan toucheren in Napels. Onduidelijk is alleen voor hoe lang 'Gli Azzurri' de voormalig Feyenoorder gaan inlijven, zoals het er nu voorstaat ligt de box-to-box middenvelder nog tot medio 2022 vast bij Club Brugge.Amrabat wordt overigens niet meteen ingelijfd door de ploeg van Gennaro Gattuso. Omdat de fysiek sterke middenvelder dit nog lopende seizoen ook eenmaal optrad in de Jupiler Pro League namens zijn contractclub, is een definitieve transfer pas vanaf komende zomer mogelijk (red. FIFA-reglement dat een speler gedurende een seizoen voor maximaal twee formaties mag acteren).- Serie A: 16 optredens, zonder productiviteit- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit