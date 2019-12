France Football: Ziyech én Hakimi geposteerd in 'Afrikaans Elftal v/h Jaar'

Een imposant sterrenensemble werd onlangs opgesteld door dit vooraanstaande Franse voetbalmedium!

France Football

Hieronder de volledige basisopstelling van

France Football

:

Doelverdediging:

Verdediging:

5. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, #TeamMarokko)

Middenveld:

6. Hakim Ziyech (AFC Ajax, #TeamMarokko)

Aanval:

Photocredit: AFP

© Redactie 2019

Zoals nagenoeg ieder jaar het geval is, kwamook voor de afgelopen jaargang met hun beste elftal bestaande uit Afrikaanse spelers. Het waren ditmaal respectievelijk Hakim Ziyech én Achraf Hakimi die dit eervolle plekje toebedeeld kregen, hofleverancier in deze was regerend Afrikaanse kampioen Algerije. 'Les Verts' hadden met vier A-internationals de grote vertegenwoordiging in dit 'L'equipe type des Africains de l'année 2019'.1. André Onana (AFC Ajax, Kameroen)2. Youcef Atal (OGC Nice, Algerije)3. Aïssa Mandi (Real Betis, Algerije)4. Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)7. Wilfred Ndidi (Leicester City FC, Nigeria)8. Ismaël Bennacer (AC Milan, Algerije)9. Riyad Mahrez (Manchester City FC, Algerije)10. Mohamed Salah (Liverpool FC, Egypte)11. Sadio Mané (Liverpool FC, Senegal)