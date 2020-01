CHAN 2020: Ammouta ziet drietal internationals geblesseerd uitvallen

Een flinke streep door de rekening van die man die juist de wat minder bekende namen wilde testen deze week.

In aanloop naar de naderende CHAN 2020 belegt de dienstdoende eindverantwoordelijke van #LokaalMarokko, Houcine Ammouta, van afgelopen maandag tot en met vrijdag een trainingskamp. Na kwalificatiegenoot Algerije eind oktober aan de kant te hebben geschoven plaatste het tweede elftal van de Marokkaanse voetbalbond FRMF zich voor de eindronde van april van dit kalenderjaar in Kameroen, het toernooi waar men titelprolongatie kan realiseren.Echter, zo deelde woensdagmiddag via de eigen kanalen, is zijn 24-koppige selectie inmiddels alweer geslonken naar nog maar 21 namen. Saad Lamti, Imad Attafallah (CR Khemis Zemamra, Botola 2) én Imad Errahoulli (FAR Rabat, Botola Pro) werden allen niet fit genoeg bevonden om verder gevolg te geven aan dit trainingskamp.