Meldplicht voor trouwstoet in Rotterdam

Echtparen en bruiloftsgasten die een huwelijk luister bij willen zetten door met een trouwstoet door Rotterdam te rijden, hebben daar vanaf woensdag toestemming voor nodig van de gemeente.

Wie de stoet niet aanmeldt, riskeert een geldboete. "In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam is het maximale bedrag voor een overtreding 4150 euro, maar in de praktijk komt het bedrag uit op rond de 100 euro," aldus een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb. De gemeente wil met de meldplicht de strijd aangaan tegen de overlast die wordt veroorzaakt door dergelijke stoeten. Aanleiding is een reeks incidenten afgelopen jaar. Zo wordt de broer van een bruid die meereed in een trouwstoet ervan verdacht een politieagent knock-out te hebben geslagen . Dat gebeurde tijdens een controle vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag door de deelnemers. De verdachte, die pas enkele maanden na het voorval kon worden aangehouden, zit nog in voorarrest.Burgemeester Aboutaleb stelde eerder dat trouwstoeten niet meer in gesloten formatie mogen rijden. Ook moeten ze zich aan de verkeersregels houden en mogen er geen wegen worden afgezet of geblokkeerd. "De boete voor niet melden staat dus los van de boetes die uitgedeeld kunnen worden voor het overtreden van verkeersregels", laat de woordvoerster weten.Het huren van dure auto’s, die vaak onderdeel uitmaken van een trouwstoet wordt ook aangepakt. De gemeente Rotterdam is in het kader van het tegengaan van ondermijning begonnen om in de Spaanse Polder, een groot bedrijventerrein, malafide autoverhuurbedrijven aan te pakken. De gemeente meldt dat er inmiddels negen zijn gesloten en dat acht een vergunning hebben aangevraagd.